السعودية والإمارات تبحثان خطورة التصعيد العسكري على الأمن والاستقرار في المنطقة

الرياض - (د ب أ)

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الاربعاء، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "خطورة التصعيد العسكري على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى ، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت "واس" أن ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات العربية المتحدة بحثا خلال الاتصال "تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار ، في إسلام آباد أمس الثلاثاء ، أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات، مشدداً على أن التهدئة أولوية، في إشارة منه إلى التوتر الأخير الذي شهدته الأسابيع الماضية إثر الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في سوريا، والرد الإيراني بصواريخ مسيرات على قلب إسرائيل السبت الماضي