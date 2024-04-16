الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها على إسرائيل

بروكسل- (د ب أ)

أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب هجمات طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وفيما سبق أعلن السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، أن بلاده ستوجه ضربة مضادة لمنشآت عسكرية إيرانية ردا على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال بروسور في برلين اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تهاجم أهدافا مدنية رغم أن هجمات طهران كانت تستهدف على الأرجح أهدافا مدنية أيضا.

وأضاف بروسور أن الرد الإسرائيلي سيكون موجها "ضد هذه المنشآت العسكرية التابعة للملالي وآيات الله" مشيرا إلى أنه من غير الممكن التنازل عن هذا الرد، وقال:" يجب أن نرد على هذا. من المهم أيضا بالنسبة للمنطقة أن يكون هذا الردع –أيضا في هذه المنطقة- شديد الوضوح".

وأكد بروسور عزم إسرائيل على شن ضربة مضادة لكنه لم يذكر تفاصيل، وأردف:" متى وأين وكيف- هذا ما سيحدده مجلس الحرب لدينا". وطالب الدبلوماسي الإسرائيلي حلفاء بلاده بتفهم الموقف الإسرائيلي وبفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران.

وتابع بروسور:" "بادئ ذي بدء، نحن نستمع - إلى أصدقائنا – أي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، ولكن أود أن أذكركم بأن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 300 صاروخ على إسرائيل، بدون استفزاز، في سعي منها لفعل أي شيء لقتل مدنيين إسرائيليين فعلا. وعلينا أن نرد على ذلك".

وفي إشارة إلى الزيارة التي تزمع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك القيام بها إلى إسرائيل، قال بروسور إن على " السيدة بيربوك وأوروبا" فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني "ومواجهة نظام حكم الملالي وآيات الله بشكل فعلي".