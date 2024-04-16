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BBC

الشرطة تُخلى قصر العدل في بروكسل بسبب إنذار بوجود قنبلة

08:24 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

بروكسل

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وكالات

وسط حالة من التأهب في العديد من الدول الأوربية خوفاً من هجمات إرهابية، أخلت الشرطة قصر العدل في بروكسل، بعد إنذار باحتمال وجود قنبلة.

كما أشار إلى أن عناصر الشرطة عمدت إلى تفتيش القصر بحثاً عن أي شيء مريب.

فيما لم ترشح بعد أي معلومات عما إذا كان الأمن عثر على أي متفجرات في عين المكان.

يأتي هذا التهديد بعد أيام فقط من إعلان عدد من الحكومات الأوروبية إلى رفع مستويات التأهب الأمني، وذلك بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو قبل أسبوعين، والذي تبناه داعش وأسفر عن مقتل 144 شخصا.

بروكسل قصر العدل انذار قنبلة بلجيكا

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