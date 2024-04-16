أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على إسرائيل

أ ف ب

حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسؤولية الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية "استهداف اسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق منتهكة القانون الدولي واتفاق فيينا كان القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأضاف أردوغان أن "من لزموا الصمت طوال أشهر حيال الموقف العدواني لإسرائيل بدأوا فورا بإدانة الرد الايراني، علما بأن أول من يجب إدانته هو نتانياهو نفسه".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، وجه الرئيس التركي انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة إرهابية".

ودعت تركيا الاحد الى "وضع حد" للتصعيد في الشرق الأوسط، مبدية تخوفها من "حرب إقليمية" بعد الضربات الايرانية التي استهدفت اسرائيل ليل السبت الأحد.