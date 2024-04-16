إعلان

BBC

المقررة الأممية بفلسطين: إسرائيل دمرت كافة سبل العيش في غزة بشكل ممنهج

05:55 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، إنها تعترف أن هناك ازدواجية في المعايير خاصة في أوربا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت المقررة الأممية، أنه يجب أن نواجه ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين ويجب أن تعاقب على ارتكاب الإبادة، موضحة أن إسرائيل استهدفت مجتمعا كاملا في قطاع غزة وتقتل أكثر من 250 فلسطينيا كل يوم قائلة: "هناك عائلات فلسطينية أبيدت بالكامل في غزة".

وتابعت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل دمرت كافة المستشفيات والجامعات والمدارس والأراضي الزراعية في غزة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الصور تظهر كيف قتل الجنود الإسرائيليون الأمهات والأطفال في غزة.

وأكملت: "إسرائيل دمرت كافة سبل العيش في غزة بشكل ممنهج"، موضحة أن إسرائيل انتهكت قوانين منع الإبادة الجماعية.

سبل العيش حرب غزة تدمير غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير دفاع الاحتلال: إيران فشلت في الهجوم علينا وستفشل في ردعنا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ضغوط الفائدة.. المركزي يرفض بيع أذون الخزانة المستهدفة لأول مرة منذ التعويم
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة