المقررة الأممية بفلسطين: إسرائيل دمرت كافة سبل العيش في غزة بشكل ممنهج

مصراوي

قالت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، إنها تعترف أن هناك ازدواجية في المعايير خاصة في أوربا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت المقررة الأممية، أنه يجب أن نواجه ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين ويجب أن تعاقب على ارتكاب الإبادة، موضحة أن إسرائيل استهدفت مجتمعا كاملا في قطاع غزة وتقتل أكثر من 250 فلسطينيا كل يوم قائلة: "هناك عائلات فلسطينية أبيدت بالكامل في غزة".

وتابعت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل دمرت كافة المستشفيات والجامعات والمدارس والأراضي الزراعية في غزة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الصور تظهر كيف قتل الجنود الإسرائيليون الأمهات والأطفال في غزة.

وأكملت: "إسرائيل دمرت كافة سبل العيش في غزة بشكل ممنهج"، موضحة أن إسرائيل انتهكت قوانين منع الإبادة الجماعية.