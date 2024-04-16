بسبب "سيلفي" بلوجر روسية تفقد حياتها في في جورجيا
(مصراوي)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة لمؤثرة روسية أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" من أعلى مرتفع أثناء زيارتها لجورجيا.
وقفت إنيسا بولينكو من على منحدر يبلغ ارتفاعه 50 مترًا لالتقاط صورة لها بينما كان برفقتها شخصًا آخر.
وبينما كان مرافقها على مسافة منها اختل توازن بولينكو البالغة من العمر 39 عامًا لتسقط ميتة على الفور.
ورصد اللقطات لحظات سقوط خبيرة التجميل ووقوعها على شاطئ البحر عند الأمواج.
🚨 جانب آخر..— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) April 14, 2024
وفاة مؤثرة روسية (39 عامًا) أثناء محاولة التقاط صورة سيلفي وسقطت المرأة من ارتفاع 50 مترًا في جورجيا pic.twitter.com/Ab0UBh3WM1
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