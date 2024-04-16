لأول مرة منذ عام.. وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني

(مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني دونج جون لأول مرة منذ أكثر من عام.

وقال البنتاجون، إن أوستن بحث مع دونج سبل إدارة التوترات واستعادة العلاقات العسكرية في المنطقة.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، قد التقى السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز ومسؤولين أمريكيين آخرين في بكين.

وعلقت الخارجية الصينية، قائلة، إن الطرفان ناقشا سبل تعزيز العلاقات والحوار بين الجانبين.