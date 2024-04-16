مصر تشارك في مؤتمر باريس الدولي حول دعم السودان

(مصراوي)

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة مصر في مؤتمر باريس الدولي حول دعم السودان ودول الجوار حيث شارك وفد برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا .



وألقى نائب الوزير كلمة أكد فيها على أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة، والتي تشمل:- التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة، وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

كما تضمنت كلمته ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار، وخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من صياغة رؤية توافقية والبدء في عملية سياسية شاملة، وقيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي عقد في جنيف العام الماضي، والعمل المشترك على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة.



كما عرضت مصر مجموعة من المقترحات والمبادرات الإنسانية للتعامل مع الأزمة، وللتخفيف من تداعياتها على الشعب السوداني، كإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل في حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان.

وأجرى نائب وزير الخارجية على هامش المؤتمر لقاءات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركة، لشرح وجهة النظر المصرية، والتوصل إلى توافق بشأن أسلوب الخروج من الأزمة الحالية في السودان.