اليابان تدعو إيران وإسرائيل لضبط النفس

طوكيو - (د ب أ)

حثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إيران وإسرائيل على ضبط النفس لمنع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن الوزارة القول إن كاميكاوا قالت في محادثتين هاتفتين منفصلتين مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان و الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طوكيو قلقة للغاية بشأن الهجوم الإيراني و " تدين بشدة مثل هذا التصعيد".

ونقلت الوزارة عن كاميكاوا القول للوزيرين " الوضع الحالي لا يصب في مصلحة" الشعب الإيراني أو الإسرائيلي فقط ولكن المجتمع الدولي بأكمله.

وحثت وزيرة الخارجية اليابانية نظيريها على الاستمرار في التواصل الوثيق.

كما حثت إيران على ضمان " سلامة الملاحة " في المياه الإقليمية.