الرئيس الصيني: لسنا طرفًا في الحرب على أوكرانيا

بكين - (د ب أ)

قال الرئيس شين جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن الصين ليست طرفًا في الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وجاء في بيان صادر اليوم، عقب اجتماع شولتس وبينج في بكين أن الصين ليست طرفا أو مشاركا في الأزمة الأوكرانية. وقال بينج - بحسب البيان - إن الصين دائما "تعزز محادثات السلام بطريقتها الخاصة".

وأضاف بينج أن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام "في الوقت المناسب"، موضحا في المقابل أنه يتعين أولا قبول روسيا وأوكرانيا لانعقاد مثل هذا المؤتمر.

يُذكر أن موسكو رفضت بالفعل حضور مؤتمر مخطط له في سويسرا. ولا يزال الرد الصيني على الدعوة الموجهة من سويسرا معلقا.

وتعتبر الصين حليفا وثيقا لروسيا. وهناك اتهامات متكررة ضد شركات صينية بتوريد ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج - وهي السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية - إلى روسيا. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على شركات صينية لهذا السبب.

كما وضع بينج أربعة مبادئ غامضة لتجنب التصعيد في الحرب: أولا ضرورة إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار بدلا من السعي وراء "المصالح الأنانية"، وثانيا بذل المزيد من الجهود لتهدئة الوضع "بدلا من صب الزيت على النار"، وثالثا توفير الظروف اللازمة لاستعادة السلام، ورابعا بذل جهود أكبر للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي لصالح استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.