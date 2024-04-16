صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء داخل مستشفيات القطاع

(مصراوي)

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من خطورة توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها في المستشفيات عقب مرور 193 يومًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وطالبت صحة غزة، المؤسسات المعنية بتوفير مولدات كهرباء جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن انقطاع خدمات الاتصال والانترنت بشكل شبه كامل داخل قطاع غزة.

ويعاني القطاع الصحي من أوضاع متردية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمستشفيات والمراكز الصحية داخل القطاع، إضافة إلى منع وصول المساعدات والإمدادات الإغاثية واقتحام المستشفيات أثناء تواجد المرضى بداخلها ومنع وصول الأدوية إلى الجرحى.