"بملابس جريئة".. غضب في المغرب بسبب فتاة برنامج "المواعدة العمياء"



كتب- مصراوي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات والجدل، بسبب برنامج "المواعدة العمياء" بنسخته المغربية، وذلك بعد ظهور إحدى الفتيات المشاركة فيه بملابس جريئة لم تنل إعجاب المشاهدين، حتى أن بعضهم وصفوها بأنها "شبه عارية".

وتدور فكرة برنامج "المواعدة العمياء" المقتبس من برنامج من "blind dating" الأجنبي. والذي يتمحور حول شابة تحاول التعرف على "فارس أحلامها" من خلال اختيار أحد الشباب بناء على ملابسه وطريقة كلامه، دون رؤية وجهه.

في الحلقة الأولى ظهرت فتاة تدعى "أرماني"،بملابس جريئة لم تنل إعجاب المشاهدين، الذين انتقدوها وقالوا إنها "شبه عارية" وهو ما يخالف تقاليد المجتمع المغربي.

وعقب إذاعة الحلقة الأولى، بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

الأمر الذي دفع "أرماني" للخروج عن صمتها والتوضيح، إذ ظهرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها في "تيك تيك"، وهي تتحدث عن ملابسها التي أثارت الجدل، مشيرة إلى أنها تعكس هويتها الهولندية حيث نشأت وتقيم حاليا.

وأوضحت الفتاة البالغة من العمر 20 عاما، أنها استعانت بكلبها لاختيار "فارس أحلامها"، بالحديث عن أهمية حيوانها الأليف في علاقتها مع شريك حياتها.

وفيما يتعلق بانزعاج المغاربة من الفكرة العامة للبرنامج، والتي اعتبرها كثيرون "مهينة للرجال ومذلة" ومشجعة على العلاقات العابرة، نفت الفتاة هذا الأمر، مجددةً اعتذارها للمشاهدين كافة.