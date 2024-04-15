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BBC

نقل 47 شخصا للمستشفى إثر إصابتهم باختناق بسبب "حريق متعمد" في إسرائيل

04:18 م الإثنين 15 أبريل 2024

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

جرى نقل 47 شخصا إلى المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بعد وقوع هجوم يشتبه في أنه "حريق متعمد"، أمام مبنى في مدينة "بني براق" الإسرائيلية على ساحل البحر المتوسط.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى تقارير أفادت باشتعال النيران في عدة دراجات نارية أمام مبنى من خمسة طوابق، ما تسبب في إصابة العديد من سكان المبنى بالاختناق بسبب الدخان.

ووصفت الإصابات بأنها طفيفة، مع وجود حالة واحدة متوسطة.

تل أبيب إسرائيل حريق متعمد بني براق الوعد الحق الهجوم الإيراني

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