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BBC

وزير إسرائيلي: إيران نجحت في إلحاق أشد الضرر بإسرائيل

04:02 م الإثنين 15 أبريل 2024

الهجوم الإيراني

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(مصراوي)

علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جادي آيزنكوت، اليوم الاثنين، على الهجوم الإيراني على إسرائيل قائلًا "إن عدو إسرائيل الأضعف بالشرق الأوسط نجح في إلحاق أشد الضرر".

ودعا آيزنكوت، إلى ضرورة تغيير الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع إيران، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف آيزنكوت، أن الجيش الإسرائيلي فشل في إنقاذ 133 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة بعد مرور 6 أشهر على الحرب.

وهددت تل أبيب بالرد على الهجوم الإيراني الذي وقع السبت، بينما توعدت إيران بهجوم أقوى وأكبر حال تكررت الهجمات الإسرائيلية.

الهجوم الإيراني إسرائيل وزير إسرائيلي مجلس الحرب الإسرائيلي

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