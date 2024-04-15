القيادة الوسطى الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا أثناء الهجوم الإيراني

(مصراوي)

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الاثنين، جماعة أنصار الله الحوثي أطلقت في الـ 13 من أبريل صاروخا باليستيًا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن.

وشارك حزب الله اللبناني والحوثيون في الهجوم الإيراني الذي بدأ السبت الماضي للرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر أقام حزب الله والحوثيون ما يسمى بحرب "الإسناد" من أجل تخفيف الضغط عن قطاع غزة.

وقالت إيران إن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه، بينما قالت إسرائيل إنها صدت 99% من إجمالي الهجمات الإيرانية.

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