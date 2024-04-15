إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بكنيسة في جنوب غرب العاصمة الأسترالية

سيدني- (د ب أ)

ألقت السلطات الاسترالية القبض على شخص عقب إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص في هجوم طعن بكنيسة في جنوب غرب العاصمة الأسترالية سيدني اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية " إيه بي سي" أن شرطة نيو ساوث ويلز قالت إنه تم استدعاء رجال الشرطة إلى شارع ويلكم في منطقة واكيلي نحو الساعة السابعة وعشر دقائق مساء بالتوقيت المحلي، بعد ورود تقارير بتعرض عدد من الأشخاص للطعن.

وقال قطاع الإسعاف إنه تم نقل رجل في الخمسينيات من عمره لمستشفى ليفربول بعد إصابته بجروح بعد تعرضه للطعن.

وجرى علاج ثلاثة أشخاص في موقع الحادث قبل نقلهم للمستشفى.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز "إن الإصابات طفيفة غير مهددة للحياة، وقام رجال الإسعاف بعلاجهم قبل نقلهم للمستشفى".

وقد ألقت الشرطة القبض على شخص، ويتم استجوابه حاليا.