مسؤولون إسرائيليون: مجلس الحرب متمسك بموقفه بالهجوم على إيران

(مصراوي)



نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مجلس الحرب الإسرائيلي متمسك بموقفه بالرد على هجوم إيران.

وأفاد المسؤولون الذين لم تكشف الشبكة الأمريكية عن هويتهم، أن الأعضاء يناقشون توقيت الهجوم ونطاقه في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤولون، أن أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية يدرسون أيضًا المزيد من الخيارات الدبلوماسية من أجل زيادة عزل إيران على المسرح العالمي.

وقالت "سي إن إن" إن أعضاء مجلس الحرب يدرسون خيار استهداف منشأة إيرانية كرسالة لطهران،مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تجنب استهداف المدنيين.

وكشف المسؤولون الإسرائيلية عن وجود حالة من اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين، مشيرين إلى رغبة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في شن هجومًا سريعًا على إيران بينما رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو لا يزال لم يتخذ قرارًا حتى الآن.

ويعقد أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعًا في وقت لاحق اليوم من أجل مناقشة سبل الرد الإيراني.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع نتنياهو بعدم شن هجوم مباشر على إيران، مشيرة إلى أن نتنياهو أمر الطائرات بالعودة بينما كانت في طريقها إلى إيران.

