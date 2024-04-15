المستشار الألماني يحذر الصين من دعم روسيا عسكريًا

شنجهاي - (د ب أ)

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، الصين من تقديم أي دعم عسكري لروسيا، وذلك قبيل محادثاته السياسية في بكين.

وقال شولتس، إنه سيشير إلى أن روسيا تشن غزوا ضد أوكرانيا، "وسيصر على أنه لا ينبغي لأحد المساعدة في تحقيق ذلك".

وطالب شولتس، الدول بعدم الالتاف على العقوبات الدولية وعدم تسليم أي مساعدات عسكرية أو شحنات أسلحة لروسيا.

وأوضح شولتش، أن الالتفاف ينطبق أيضا على السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية معا.

وتعتبر الصين أهم حليف لروسيا ويشتبه في أنها تزودها بمثل هذه المساعدات.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس غدا الثلاثاء الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج في بكين.

وشدد المستشار على أن الحرب الروسية ليست مجرد مسألة أوروبية، قائلًا "إذا تم تقليد هذا النموذج، فسيكون تهديدا للسلام والأمن في كل مكان على هذا الكوكب لأنه سيحفز كثيرين على إحداث تصحيحات تاريخية".