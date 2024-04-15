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BBC

برلين وباريس تدعوان لتقديم مزيد من الدعم للشعب السوداني

02:11 م الإثنين 15 أبريل 2024

ستيفان سيجورني

باريس- (د ب ا)
دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل للسودان، وذلك في بداية مؤتمر مساعدات منعقد في باريس.

وقال سيجورني إنه بعد عام من اندلاع حرب أهلية في السودان، أصبح السودانيون ضحايا النسيان، بالإضافة إلى كونهم ضحايا النزوح والجوع.

وأضاف" اليوم، نحن نطرح أزمة طالها النسيان على أجندة المفاوضات".

وتعهدت بيربوك بتقديم مساعدات بقيمة 244 مليون يورو (260 مليون دولار) للسودان والدول المجاورة علاوة على التمويل السابق. كما دعت جميع الدول التي تحضر مؤتمر المانحين " لتقديم مساهمات مماثلة". وقالت " سويا، يمكننا تجنب كارثة مروعة".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية "أكبر أزمة هجرة في العالم" تحدث " أمام أعيننا ".

ويشار إلى أن مخيمات اللاجئين بجنوب السودان مكتظة باللاجئين، في ظل وصول لاجئين جدد يوميا، لا يمكن تقديم الاحتياجات الأساسية لهم.

ستيفان سيجورني باريس الشعب السوداني السودان
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