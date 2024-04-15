المستشار الألماني يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد بعد الهجوم الإيراني

شنجهاي- (د ب أ)

بعد الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل إلى المساهمة في وقف التصعيد.

وقال شولتس اليوم الاثنين في شنجهاي إن الصد الناجح إلى حد كبير لحوالي 300 طائرة بدون طيار وصاروخ هو "نجاح ربما لا ينبغي إهداره"، وأضاف: "لذلك فإن نصيحتنا هي المساهمة في وقف التصعيد".

كما حذر شولتتس إيران مرة أخرى، مضيفا أن الهجوم الأول على الإطلاق على الأراضي الإسرائيلية كان بمثابة "تصعيد سيئ" لم يكن ينبغي أن يحدث، وقال: "لا يمكن لإيران أن تستمر في التعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة".

وهاجمت إيران، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بشكل مباشر ليلة السبت/ الأحد إسرائيل بصواريخ وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز. وتم صد الهجوم إلى حد كبير. وصورت إيران الهجوم على أنه انتقام لمقتل ضباط إيرانيين كبار في سوريا.