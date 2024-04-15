فيديو وصور.. فيضانات عارمة تجتاح عمان: وفاة 12 وانقطاع الكهرباء والاتصالات

(مصراوي)

اجتاحت سلطنة عمان فيضانات وسيول عارمة جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، مت أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم طلاب، وإحداث أضرار مادية كبيرة في مختلف المناطق.

وأعلن مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عُمان وفاة 12 شخصًا بينهم وافد، جراء تأثر البلاد بمنخفض "المطير". وقال إن الفيضانات تسببت في اضطراب التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات في عدد من المناطق داخل السلطنة.

وأوضح قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، أن من بين ضحايا السيول 9 طلاب بنيابة سمد الشأن، والذين تم العثور عليهم بعد أن فارقوا الحياة ضمن جهود البحث والإنقاذ.

مشهد من فيضانات شرقية سلطنة عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/E1qD4UVeeY — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) April 14, 2024

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الطلاب لقوا حتفهم جراء دفع المياه لسيارتهم بينما كانوا بداخلها، حيث تظهر مقاطع الفيديو المتداولة احتجاز المياه للأشخاص داخل مركباتهم.

وأضافت وكالة الأنباء العمانية، أن جهود البحث لا تزال جارية عن 5 أشخاص آخرين لا يزالوا مفقودين في ولاية المضيبي.

وقالت الشرطة إن جهود البحث عن المفقودين لا تزال جارية، مشيرة إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى إبراء المرجعي من أجل تلقي العلاج.

وطالب عدد من أهالي سمد الشأن بزيادة جهود البحث والإنقاذ من أجل إيجاد ذويهم جراء تسبب السيول في احتجاز الحافلات المدرسية بمنطقة الباطنة والشرقية.

ورصدت مقاطع الفيديو ارتفاع منسوب المياه جراء الفيضانات إلى مستوى قياسي مع بلوغ الماء لخصر المارة أثناء محاولتهم عبور الطريق، إضافة إلى محاولة بعض المواشي النجاة من الغرق مع ارتفاع المياه حتى رأسها.