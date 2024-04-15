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BBC

الصين تدعو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس

12:48 م الإثنين 15 أبريل 2024

وزارة الخارجية الصينية

(مصراوي)

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إيران وإسرائيل إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة لمنع الانزلاق إلى حرب إقليمية.

وعلقت عدد من الدول رحلات الطيران إلى إسرائيل على خلفية الهجوم الإيراني الذي وقع السبت الماضي.

وقالت إيران إنها لا ترغب في توسيع الحرب أو إثارة التوترات في المنطقة عقب ردها الأخير على إسرائيل، مشيرة إلى أنها شنت هجومًا لا يستدعي ردًا، وذلك حسبما ذكر مصدر إيراني لوكالة "رويترز" للأنباء.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل تحت اسم "الوعد الحق" ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق، بينما توعدت إسرائيل بالرد على إيران في الوقت المناسب دون تحديد نطاق ذلك الرد.

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وزارة الخارجية الصينية إسرائيل إيران الصين حرب إقليمية
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