الطيران الأوروبية توصي بمواصلة الحذر في مجالي إسرائيل وإيران الجويين

مصراوي

أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، بضرورة توخي الحذر في المجال الجوي الإيراني، وإسرائيل وما يصل لـ100 ميل بحري حولها، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنها تراقب الوضع عن كثب في الشرق الأوسط ومدى تأثيره على الطيران المدني.

وأوصت الوكالة، بالحذر في المجال الجوي الإيراني: "لا نزال نوصي بمواصلة الحذر في مجالي إيران وإسرائيل الجويين.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم خطوط كيه.إل.إم الهولندية، صباح اليوم الإثنين، أن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى غد الثلاثاء.

يشار إلى أن شركات الطيران العالمية واجهت اضطرابات عدة في الرحلات الجوبة، اليوم الإثنين، بعد تقليص الخيارات أمام الطائرات التي تحلق بين أوروبا وآسيا جراء الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة.