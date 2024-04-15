رئيس الحكومة اللبناني: لن نقبل باستباحة أجواء لبنان

بيروت - ( د ب أ )

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا يمكن السكوت عنها، محذرًا من أن إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب.

وأضاف ميقاتي، أن لبنان لن يقبل باستباحة أجوائه، داعيًا المجتمع الدولي للتنبه إلى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب.

وأفاد ميقاتي أنه "من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان أصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات".

وتابع :"مرّت على البلد هذا الأسبوع حوادث أمنية، كادت أن تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الامنية وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات الى التعقل والتروي والاحتكام معا إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات".

وأضاف: "مع كثرة الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساسا مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً" .

ودعا ميقاتي وزير الداخلية إلى التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين.