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BBC

خطوط كيه إل إم الهولندية: تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

10:40 ص الإثنين 15 أبريل 2024

خطوط كيه إل إم الهولندية

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(مصراوي)

أعلنت شركة طيران "كيه إل إم" الهولندية، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى غدًا الثلاثاء، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

يأتي ذلك تزامنًا مع إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، منها الخطوط الجوية النمساوية التي أعلنت تعليق رحلات الطيران إلى تل أبيب عقب الهجوم الإيراني.

وتسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل في تعليق عدة دول رحلاتها إلى إسرائيل وإغلاق دولًا أخرى لمجالها الجوي في ظل الرد الإيراني على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

من جانبها توعدت إسرائيل بالرد على إيران في وقت مناسب، بينما رد البيت الأبيض بأن واشنطن لن تساعد إسرائيل في أي هجوم على إيران.

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خطوط كيه إل إم الهولندية تل أبيب الهجوم الإيراني الخطوط الجوية النمساوية القنصلية الإيرانية واشنطن إسرائيل

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