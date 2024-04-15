طهران: لا نرغب في مزيد من التوترات بالمنطقة

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل كانت دفاعًا عن النفس وردًا على اعتداءات "الكيان المحتل" في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف كنعاني، أن آلية الرد الإيراني كانت مهنية، واصفًا الهجوم بـ "المنطقي والمسؤول".

وصرح كنعاني، أن إيران لا ترغب في مزيد من التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهجوم الإيراني كان ضروريًا ومتناسبًا مع التصرفات الإسرائيلية والغربية "الغير مسؤولة" على حد تعبيره.

ووجه كنعاني الحديث إلى الإدارة الأمريكية، قائلًا إن عليها قبول الرد الإيراني بدلا من اتباع توجهات غير مسؤولة.