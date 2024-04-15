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BBC

تقرير: كوريا الشمالية أنهت استعداداتها لإطلاق قمر صناعي ثان للتجسس

08:20 ص الإثنين 15 أبريل 2024

إطلاق قمر صناعي-أرشيفية

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سول-( د ب أ):

أفاد مصدر حكومي كوري جنوبي بانه من المحتمل أن كوريا الشمالية قد أنهت استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي الثاني للاستطلاع.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر قوله إن تقييما مشتركا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يظهر أنه "من الممكن أن يتم الإطلاق هذا الأسبوع نظرا للصيانة المستمرة للمنشآت" في موقع الإطلاق الجديد في تونجتشانج-ري في شمال غرب كوريا الشمالية.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يتزامن الإطلاق مع حدث سياسي كبير في كوريا الشمالية من المقرر أن يعقد الشهر الجاري.

وأطلقت بيونج يانج أول قمر صناعي للاستطلاع في نوفمبر الماضي، وكشفت منذ ذلك الحين عن خطط لإطلاق ثلاثة أقمار أخرى هذا العام.

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