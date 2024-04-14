مندوب الاحتلال بمجلس الأمن: إيران دولة مارقة ويجب معاملتها على هذا الأساس

مصراوي

قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي جلعاد إردان، اليوم الأحد، إن العالم شهد بالأمس تصعيدا غير مسبوق، مشيرا إلى أن العالم لم يستمع إلى تحذيرات إسرائيل بخصوص إيران.

وأوضح إردان أن هذه الهجمة الإيرانية المباشرة على إسرائيل كانت الأولى من نوعها، لافتا إلى أن النظام الإيراني ينشر الدمار والموت في كل مكان يصل إليه.

وأشار إردان إلى أن إيران تهدد التجارة البحرية العالمية، مدّعيا أن النظام الإيراني يمول الإرهاب عبر العالم بمليارات الدولارات.

وأكد إردان أن إيران هاجمت إسرائيل من أراضيها علنا وقد كشفت عن وجهها الحقيقي، مشددا على ضرورة تحميل إيران المسؤولية عن جرائمها "الفظيعة".

ووصف مندوب الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن، هجمات الأمس بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية، موضحا أن الحوثيين يطلقون النيران على كل سفينة يعتقد أنها على صلة بإسرائيل بسلاح إيراني واستخبارات إيرانية.

وكشف إردان أن النيران تستهدف إسرائيل من إيران ووكلائها في كل مكان، منوّها إلى أن إسرائيل وحلفاؤها اعترضوا 99% من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.

ونَعت إردان، إيران بـ "الدولة المارقة"، مشددا على ضرورة معاملتها على هذا الأساس وهي أسوأ مرتكب للانتهاكات عبر العالم، مطالبا الأمم المتحدة بأن تفرض عقوبات تشل حركة إيران وأن تصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية.



لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا



