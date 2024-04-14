ممثلة فرنسا بمجلس الأمن: مستعدون لإيجاد حل للأزمة بالشرق الأوسط ووقف التصعيد

مصراوي

دعت ممثلة فرنسا في مجلس الأمن الدولي ناتالي برودهرست، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على أمن إسرائيل وشركائها في المنطقة، مؤكدة أن باريس على أهبة الاستعداد لإيجاد حل للأزمة في الشرق الأوسط ووقف التصعيد.

وشددت برودهرست على أن فرنسا تسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

سبق وأن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الشرق الأوسط على حافة الهاوية وقد حان الوقت لنزع فتيل التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح جوتيريش أن الأوان قد آن للابتعاد عن أي أعمال تؤدي إلى اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سكان منطقة الشرق الأوسط يواجهون خطرا حقيقيا يتمثل في اندلاع صراع أوسع.

وأكد جوتيريش أن القانون الدولي يحظر الأعمال الانتقامية التي تشمل استخدام القوة، مذكّرا أعضاء الأمم المتحدة بأن استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي أمر محظور.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الجميع يتحمل مسؤولية التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح الأسرى، مضيفا "لدينا مسؤولية مشتركة لوقف العنف في الضفة الغربية وإعادة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر".

وتعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، أكد جوتيريش أنه لا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط والعالم تحمل مزيد من الحروب.

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