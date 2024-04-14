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BBC

المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: يجب على مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران دون عقاب

10:47 م الأحد 14 أبريل 2024

نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت

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مصراوي

قال نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي روبرت وود، اليوم الأحد، إن الأفعال الإيرانية لا تهدد أمن إسرائيل فحسب بل أمن دول أخرى في المنطقة.

وأشار وود إلى أن إيران كانت متواطئة في هجوم السابع من أكتوبر وهذا الدعم الإيراني ساهم في الأزمة الحالية في غزة، موضحا أن من واجب مجلس الأمن عدم ترك تصرفات إيران أن تمر دون عقاب.

وأكد وود أن الولايات المتحدة ليست مع التصعيد في المنطقة وأفعالها كانت دفاعية، لافتا إلى أن واشنطن ستبحث في الأيام المقبلة إجراءات إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة.

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روبرت وود الهجوم الإيراني الأمم المتحدة مجلس الأمن

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