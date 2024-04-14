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BBC

جيش الاحتلال: الهجوم الإيراني شمل 350 مقذوفًا يحمل 60 طنًا من الرؤوس الحربية

08:39 م الأحد 14 أبريل 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي خاض معركة جوية معقدة وناجحة تمكن فيها مع تحالف إقليمي من إحباط هجوم إيران.

وأشار هاجاري إلى أن إيران ووكلاؤها عرضوا العراق واليمن ولبنان والشرق الأوسط برمته للخطر، موضحا أن إيران ووكلاؤها شنوا هجوما شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنا من الرؤوس الحربية.

وكشف هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض بالتعاون مع تحالف إقليمي 99 في المئة من التهديدات، مؤكدا أن خطة الهجوم الإيرانية فشلت ولم يخترق سوى عدد قليل من الصواريخ الأجواء الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قاعدة نفاتيم الجوية بالنقب تعرضت لأضرار طفيفة بالبنية التحتية ولم يتأثر عملها.

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