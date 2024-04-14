الأردن يستدعي السفير الإيراني لديها بسبب تصريحات طهران "المسيئة"

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن العاصمة عمان استدعت السفير الإيراني لديها؛ احتجاجا على تصريحات مسيئة للأردن بثت على وكالة الأنباء الإيرانية.

وأكد الصفدي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدفوع بعقيدة إلغائية تجاه الفلسطينيين ويحاول افتعال مواجهة مع إيران لصرف الأنظار عما يجري بغزة.

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن مصدرا مطلعا في القوات المسلحة الإيرانية، حذر الأردن من التعاون مع إسرائيل.

وقال المصدر حسب وكالة الأنباء، إن "إيران ستراقب التحركات الأردنية وفي حال تعاونهم مع إسرائيل ستكون الأردن هدفنا القادم".

وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أفادت بأن مصدرا مطلعا في القوات المسلحة الإيرانية، حذر الأردن من التعاون مع إسرائيل.

وقال المصدر حسب وكالة الأنباء، إن "إيران ستراقب التحركات الأردنية وفي حال تعاونهم مع إسرائيل ستكون الأردن هدفنا القادم".

وشدد المصدر بالقوات المسلحة الإيرانية: "حذرنا الأردن وباقي دول المنطقة قبل بدء الهجوم من التعاون مع كيان الاحتلال".

وفي وقت سابق ومع بداية الهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة، أعلن سلاح الجوي الأردني، أن القوات الجوية الأردنية تستعد للتصدي لأية طائرة إيرانية تنتهك مجاله الجوي.

وهددت إيران الدول المجاور لإسرائيل من محاولة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، محذرة إياها من أنها ستعاقب هي الأخرى.

لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا



