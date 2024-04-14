مسؤول أمريكي: بايدن أبلغ نتنياهو أن إسرائيل انتصرت بقتل مسؤولين من الحرس الثوري

مصراوي

قال مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين على تواصل مستمر مع الإسرائيليين والإيرانيين عبر القناة السويسرية، مؤكدا أن عدم احتواء الصراع قد يؤدي إلى وضع كارثي في المنطقة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس جو بايدن أمضى ساعات في غرفة العمليات وتلقى إحاطات آنية بشأن الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أحرزت انتصارا بقتل مسؤولين من الحرس الثوري.

وشدد المسؤول الأمريكي، على أن الجميع تنفس الصعداء بعد نجاح صد الهجوم الإيراني، مؤكدا أنه رغم وجود خلافات مع إسرائيل فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها عند الحاجة وهذا ما أظهرته أمس.

وكشف أن القوات الأمريكية أسقطت صواريخ بالستية إيرانية، موضحا أن لإسرائيل الحق في اتخاذ القرار في كيفية الرد، لافتا إلى أن واشنطن تدعمها ولكن ما تريده هو احتواء الأمر.

وأكد المسؤول الأمريكي أن إسرائيل تمكنت من صد غالبية الصواريخ البالستية بنفسها، كاشفا أن مع وضح النهار تبين أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن أضرار تذكر.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن واشنطن أوضحت لإسرائيل ضرورة عدم الرد الليلة الماضية والتريث حتى إجراء تقييم للأضرار.



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