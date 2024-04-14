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BBC

الموساد الإسرائيلي: حركة حماس رفضت مقترح الوسطاء بخصوص صفقة الأسرى

06:38 م الأحد 14 أبريل 2024

صفقة تبادل أسرى

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مصراوي

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، اليوم الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح الوسطاء بخصوص التوصل إلى صفقة تبادل.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، أمس السبت، إنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر رد الحركة على المقترح الذي تسلمته يوم الإثنين الماضي.

وجددت حماس تأكيدها على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وتكثيف دخول المساعدات.

كما أكدت الحركة الفلسطينية استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

بينما زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح الأسرى وليس أي عامل من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن حركة حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة والجيش متحدون في رفض ذلك.

وادّعى مكتب نتنياهو، أن حماس ترفض أي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى على الرغم من التفويض الواسع الذي حصل عليه فريق التفاوض الإسرائيلي في هذا الشأن.

الموساد الإسرائيلي الاستخبارات الإسرائيلي حركة حماس طوفان الأقصى

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