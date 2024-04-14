وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي التطورات بالشرق الأوسط

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة الروسية أن عبد اللهيان أطلع لافروف على إجراءات الرد الإيراني على استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري.

وأشارت البيان إلى أن لافروف وعبد اللهيان أكدا أن أي تصعيد إضافي يمكن أن يؤدي لزيادة التوتر بالشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الروسية علقت، اليوم الأحد، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلة إنه جاء في إطار حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردًا على استهداف المصالح الإيرانية في المنطقة.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، بأنها قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، بينما لم يدنه الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن المجلس لم يرد بشكل مناسب على استهداف القنصلية الإيرانية.

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