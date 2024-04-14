تركيا: أمريكا نقلت لإيران عبرنا أن الضرب يجب أن تكون ضمن حدود معينة

مصراوي

كشف مصدر دبلوماسي تركي، أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت لإيران عبر تركيا أن عملياتها يجب أن تكون ضمن حدود معينة.

وقال المصدر، إن إيران أبلغت أمريكا مسبقا بالضربة عبر تركيا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت على دراية بتوقيت الضربة الإيرانية عبر تلك الاتصالات.

وقال المصدر في تصريحاته، إن إيران أبلغت تركيا مسبقا بعمليتها المخطط لها ضد إسرائيل، وهو ما يفسر الإجراءات التي تم اتخاذها قبيل الضربة من قبل عدة دول أغلقت مجالها الجوي بينها الأردن وإسرائيل ولبنان.

وأضاف أن الجانب التركي أعلم الجانب الأمريكي بفحوى الرسالة الإيرانية، حيث نقل الجانب الأمريكي عبر تركيا لإيران أن عملياتها يجب أن تكون ضمن حدود معينة.

وبحسب المصدر فإن إيران أبلغت أمريكا أن عمليتها هي مجرد رد فقط على هجوم السفارة ولن يتجاوز نطاقها ذلك.

وفي وقت سابق الأحد، أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني في مكالمة هاتفية بأن تركيا لا تريد المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة بعد الهجوم على إسرائيل.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أخبر فيدان بأن "العملية الانتقامية" ضد إسرائيل انتهت، مضيفا أن إيران لن تشن عملية جديدة ما لم تتعرض للهجوم.