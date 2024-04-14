جانتس: العالم وقف دعمًا لإسرائيل في مواجهة "خطر" إيران

بي بي سي

أعلن الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، في بيان أنه يتعين على إسرائيل تعزيز "التحالف الاستراتيجي والتعاون الإقليمي" الذي سمح لها بالتصدي للهجوم الإيراني أمس.

وأضاف: "إيران مشكلة عالمية، وتحد إقليمي وهي أيضا خطر على إسرائيل، بالأمس وقف العالم بوضوح دعما لإسرائيل في مواجهة هذا الخطر".

وقال جانتس: "إسرائيل ضد إيران، والعالم ضد إيران، هذه هي النتيجة، إنه إنجاز استراتيجي علينا الاستفادة منه من أجل أمن بلادنا".

وأكد الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أن هذا الحدث "لم ينته بعد، لابد من تعزيز التحالف الاستراتيجي ونظام التعاون الإقليمي الذي بنيناه ويواجه اختبارا مهما الآن على وجه التحديد".

ولفت جانتس إلى أن إسرائيل أثبتت يوم أمس أنها مرساة القوة العسكرية والتكنولوجية، ومرساة الأمن في الشرق الأوسط".