مسؤول إسرائيلي: سنرد بالأفعال وليس بالأقوال
تل أبيب - (د ب أ)
أعلن متحدث عسكري إسرائيلي عن عزم إسرائيل اتخاذ إجراء لم يحدده، عقب وقوع الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي لشبكة " إيران إنترناشونال" الإيرانية في المنفى" سوف نرد على إيران بالأفعال وليس الأقوال" بحسب منشور على شبكة " إكس".
ولم يوضح المتحدث تفاصيل ما قد يبدو عليه الرد الإسرائيلي. وجاء في منشور آخر للجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية " كل فعل له رد فعل، وليس بالكلمات ولكن بالأفعال".
ولم يتضح بعد كيف سترد إسرائيل على الهجمات الإيرانية، التي أطلقت خلالها طهران 300 مقذوف، تم اعتراض 99 % منه.
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