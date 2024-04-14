مسؤول إسرائيلي: سنرد بالأفعال وليس بالأقوال

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي عن عزم إسرائيل اتخاذ إجراء لم يحدده، عقب وقوع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي لشبكة " إيران إنترناشونال" الإيرانية في المنفى" سوف نرد على إيران بالأفعال وليس الأقوال" بحسب منشور على شبكة " إكس".

ولم يوضح المتحدث تفاصيل ما قد يبدو عليه الرد الإسرائيلي. وجاء في منشور آخر للجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية " كل فعل له رد فعل، وليس بالكلمات ولكن بالأفعال".

ولم يتضح بعد كيف سترد إسرائيل على الهجمات الإيرانية، التي أطلقت خلالها طهران 300 مقذوف، تم اعتراض 99 % منه.