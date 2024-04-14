"لوفتهانزا" تعلق رحلاتها إلى عمان وأربيل وبيروت وتل أبيب حتى الغد

أ ش أ

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب إلى الغد على الأقل.

وذكرت ذلك قناة أمريكية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران قد أعلنت في وقت سابق، تمديد تعليق الرحلات الجوية المقررة من وإلى العاصمة الإيرانية طهران إلى 13 من أبريل.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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