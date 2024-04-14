إيران تلغي الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني ومهرآباد ومطارات أخرى

طهران- (د ب أ)

أعلنت السلطات الإيرانية، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي ومهرآباد ومطارات أخرى في إيران، حتى صباح غدا الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "مهر" الايرانية، اليوم الأحد.

وأعلن المدير العام لمطار الإمام الخميني الدولي، سعيد جلندري، إلغاء الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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