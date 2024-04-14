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BBC

الرئيس الإيراني: الحرس الثوري لقن إسرائيل "درسًا"

12:51 م الأحد 14 أبريل 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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طهران- (د ب ا)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحرس الثوري لقن إسرائيل" درسا".

وقال رئيسي في بيان صادر عن المكتب الرئاسي" تحققت معاقبة المعتدي، وهو الوعد الصادق الذي وعد به قائد الثورة الإسلامية القوي والحكيم ".

وحذر رئيسي حلفاء إسرائيل من شن هجمات مضادة، وقال " ننصح أنصار النظام المحتل بتقدير هذا العمل المسؤول والمتناسب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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