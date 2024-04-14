أول تعليق من حماس على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل، ردًا على استهداف الأخيرة مبنى ملحق بالقنصلية الإيرانية في دمشق بسوريا.

وقالت "حماس" في بيان لها، "إنّنا في حركة المقاومة الإسلامية نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل، حقاً طبيعياً ورداً مستحقاً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.

ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.