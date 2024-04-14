البيت الأبيض: بايدن يبلغ نتنياهو بعدم دعم أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران.

وقال المسؤول الأمريكي، إن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية، فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة.

ومن المقرر أن يجري بايدن اتصالات قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني،فضلا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنسيق الاستعدادية لمواجهة جميع التهديدات.

وتضمنت رسالة بايدن لنتنياهو بأن جهود دفاعية مشتركة بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى بالمنطقة أفشلت الهجوم الإيراني،وطالبه بالاكتفاء عند هذا الحد قائلا "لقد فزت.. خذ الفوز".

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،تفهم رسالة جو بايدن

من ناحيته،أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل، مجددا التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل ولا سيما ضد التهديدات الإيرانية، مشددا على أن هذا الالتزام الأمريكي صارم وحديدي.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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