وزير خارجية إسرائيل: ندرس ردنا بعناية بعد هجوم إيران

تل أبيب- (د ب أ)

قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس في مقابلة مع إذاعة "الجيش الإسرائيلي" الإذاعية إن إسرائيل تدرس تحركاتها بعناية، بعد الهجوم الكبير ، الذي شنته إيران.

وأضاف الوزير "لقد قلنا: إذا هاجمت إيران إسرائيل، سوف نهاجم إيران. وهذا الالتزام مازال ساريا".

غير أن الوزير قال إنه سيتم بحث المسألة المحددة حول رد محتمل، في الإطار المناسب، تحت رئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأعرب كاتس عن ثقته في أنه سيتم اتخاذ قرارات مناسبة وصحيحة هناك.

وأعلنت القناة الإسرائيلية الـ12 ووسائل إعلام أخرى، ظهر اليوم أن مجلس وزراء الحرب سيعقد اجتماعا في الساعة الثالثة والنصف مساء(12 ونصف بتوقيت جرينتش) لبحث الخطوات المقبلة.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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