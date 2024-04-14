المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يطالب بفرض عقوبات قاسية على طهران

برلين- (د ب أ)

ردا على الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل، طالب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بفرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال متحدث باسم المجلس اليوم الأحد: "يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي ألا يدعا مجالا للشك في اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه طهران... يجب تشديد العقوبات إلى الحد الأقصى، ويجب في النهاية إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".

واتهم المتحدث إيران بتحريك خيوط الإرهاب ضد إسرائيل والعالم الغربي منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما بدأ "النظام المتطرف" يهاجم بنفسه الآن.

يُذكر أنه في 7 أكتوبر نفذت حركة حماس الإسلامية وجماعات أخرى هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران حوالي 300 قذيفة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وكانت العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الصادق" انتقاما لمقتل ضباط إيرانيين رفيعي المستوى في سوريا.

وفي الأول أبريل الجاري قُتل عميدان في هجوم جوي إسرائيلي مشتبه به على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

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