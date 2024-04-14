الخطوط الجوية النمساوية تعلق جميع رحلات الطيران إلى تل أبيب وأربيل

(مصراوي)

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلات الطيران إلى تل أبيب وأربيل وعمّان بأثر فوري حتى الغد.

وجاء ذلك عقب بدء إيران ليل أمس السبت هجومًا على مناطق متفرقة في إسرائيل باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية في إطار الرد على استهداف قنصليتها في سوريا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت عدة دول منها لبنان والأردن قد أعلنوا أمس إغلاق المجال الجوي أمام جميع رحلات الطيران في إطار بدء الرد الإيراني وإثارة المخاوف من إنزلاق المنطقة لحرب إقليمية.