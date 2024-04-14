الرئيس الإيراني: إجراءات الكيان الصهيوني تهديد مباشر للأمن والسلم الإقليمي الدولي

مصراوي

قال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، "الجميع بات يدرك أن إجراءات الكيان الصهيوني تعتبر تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأضاف رئيسي، "نعتبر أمن واستقرار المنطقة أمرا ضروريا لضمان أمننا وسنوظف كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار".

وأوضح الرئيس الإيراني، أن بلاده استهدفت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسؤولة ومتناسبة.

وأكد أن أي مغامرات جديدة من جانب العدو الصهيوني وحلفائه ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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