معركة دامية بين أبناء العم.. مقتل طالب وإصابة آخر بالرصاص في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل طالب وأصيب آخر بالرصاص في مشاجرة، اليوم الأحد، بين أبناء عم، في مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان مأمور مركز شرطة البلينا تلقى إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ه" 17 عامًا طالب مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وابن عمه "دياب. م" 18 عامًا طالب مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

واتهم شقيق المصاب الثاني "مصطفى. م" 33 عامًا ابن عمهم المدعو "فهد. ا" 35 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكورين وإطلاق عيارين من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه مصرع الأول وإصابة الثاني؛ بسبب خلافات المصاهرة.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات