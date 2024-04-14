نيويورك تايمز: إيران استخدمت أسلحة أكثر تطورًا من الحلفاء خلال هجومها

(مصراوي)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن خبراء قولهم، إن إيران استخدمت في هجومها على إسرائيل أسلحة أكثر تطورا مما استخدمه حلفاؤها خلال الـ 6 أشهر الماضية ضد إسرائيل.

واستخدمت إيران في ردها على إسرائيل أمس السبت عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية والتي قالت إسرائيل إن 7 صواريخ من أصل 110 تمكنوا من اختراق الأجواء الإسرائيلية.

وجاء الهجوم الإيراني في إطار عملية الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي حذرت طهران تل أبيب من عواقب تكرار هجوم آخر.