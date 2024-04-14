استئناف حركة الطيران في الأجواء العراقية



بغداد-(د ب أ):

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق صباح اليوم الأحد عن فتح الأجواء العراقية أمام حركة جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني في العراق وزع صباح اليوم تم "فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد".

وأوضح البيان "أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".

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