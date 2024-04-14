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BBC

استئناف حركة الطيران في الأجواء العراقية

08:22 ص الأحد 14 أبريل 2024

مطار بغداد الدولي

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بغداد-(د ب أ):

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق صباح اليوم الأحد عن فتح الأجواء العراقية أمام حركة جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني في العراق وزع صباح اليوم تم "فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد".

وأوضح البيان "أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".

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